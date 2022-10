Lula para Bolsonaro: 'Por que você não deu aumento real no salário mínimo?'

O candidato eleito em segundo turno, realizado neste domingo (30/10), tomará posse em 1° de janeiro de 2023 (foto: TV Globo/Reprodução)

Durante o último debate do segundo turno, que acontece nesta sexta-feira (28/10) e é transmitido pela TV Globo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou o presidente Jair Bolsonaro (PL) do porquê dele não ter aumentado o salário mínimo durante seu governo. A pergunta foi feita várias vezes ao chefe do Executivo federal, que culpou a pandemia de COVID pela falta de políticas sobre o assunto.