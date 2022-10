Sergio Moro é um dos assessores de Bolsonaro no debate da Globo

Ex-desafeto de Jair Bolsonaro (PL), Sergio Moro (Podemos) irá assessorar o candidato no debate da Globo (foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

Senador eleito pelo Paraná, Sergio Moro (União) será um dos assessores de Jair Bolsonaro (PL) no debate da Globo, nesta sexta-feira (28/10), dois dias antes do segundo turno das eleições presidenciais. O presidente também contará com a assessoria de Fabio Wajngarten e Fábio Faria no evento.Moro já havia marcado presença no debate da TV Bandeirantes, em 16 de outubro. Ele se reaproximou de Bolsonaro na reta final do primeiro turno das eleições, quando estava atrás nas pesquisas de intenções de voto para o Senado.No fim das contas, o ex-juiz federal recebeu 33,52% dos votos válidos (1.953.188), ficando à frente de Paulo Martins (PL), com 29,14%, e Álvaro Dias (Podemos), com 23,96%.Ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sergio Moro saiu do cargo em abril de 2020 acusando o chefe do Executivo "interferência política no comando da Polícia Federal".À época, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estava sendo investigado por suspeita de desviar os ganhos de funcionários quando era deputado da Alerj.Jair Bolsonaro, pai de Flávio, queria mudar o comandante da PF no Rio de Janeiro, o que não foi bem aceito na época pelo integrante do governo.Recentemente, Moro afirmou que retomou a relação com Bolsonaro por ser "contra o Lula".