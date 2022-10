Veja quem acompanha Lula e Bolsonaro no debate da Globo

Sérgio Moro surpreendeu ao participar de debate na Band e volta a acompanhar o presidente nesta sexta (foto: NELSON ALMEIDA / AFP) Os presidenciáveis definiram nomes que os acompanharão no último debate antes do segundo turno das eleições, transmitido pela Rede Globo nesta sexta-feira (28/10), às 21h30. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será acompanhado por Simone Tebet (MDB), Marina Silva (Rede), Geraldo Alckmin (PSB), André Janones (Avante) e Eliziane Gama (Cidadania). Jair Bolsonaro (PT) será assessorado por Sérgio Moro (União Brasil), Ciro Nogueira (PP) e Fábio Faria. A informação foi divulgada pela jornalista Natuza Nery no programa “Central das Eleições”, na Globo News.









Do lado do atual presidente, os nomes são figurinhas carimbadas da campanha. Sérgio Moro, senador eleito neste pleito, foi a surpresa do debate promovido pela Band em 16 de outubro e faz hoje sua segunda aparição ao lado de Bolsonaro após a reconciliação com o candidato do PL.

A presença de Fábio Faria acontece horas depois do ministro das Comunicações se dizer arrependido por entrevista coletiva em que acusava fraude na inserção de propagandas eleitorais em rádios . Ele também assumiu a culpa pelas falhas na distribuição do material é do partido de Bolsonaro.





O debate desta noite é o segundo e último a colocar frente a frente Lula e Bolsonaro neste segundo turno. O evento terá cinco blocos e duração estimada em uma hora e meia.