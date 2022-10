Tebet acompanhará Lula em debate na TV Globo

Será o último debate presidencial antes da eleição no domingo (30/10), com duração total de 1 hora e 30 minutos, a partir das 21h30.

Tebet tem se dedicado a ajudar na campanha eleitoral do petista no segundo turno, depois de ficar em terceiro lugar no primeiro turno. A senadora declara que ainda tem críticas ao petista, mas afirma que está "do lado certo". Ontem a senadora esteve em Belo Horizonte para a campanha do ex-presidente Lula.