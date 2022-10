Tebet em BH: 'Minas e as mulheres são dois votos decisivos'

Simone Tebet (MDB) em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (27/10) (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) A senadora Simone Tebet (MDB), que terminou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais, está em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (27/10), em agenda de campanha para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A três dias do segundo turno, ela reforçou que "dois votos" são decisivos para este domingo (30/10): Minas Gerais e as mulheres. Segundo a parlamentar, o petista dará atenção especial a ambos, caso eleito.









“Eu faço críticas ao governo do PT, e o Lula sabe disso. Acho que é por isso que ele gostou de mim, porque a conversa foi muito franca e vai continuar sempre assim. Eu quero colaborar, e a gente só colabora tendo coragem de dizer aquilo que a gente pensa; às vezes estamos errados, mas temos que falar o que acreditamos. Dentro desse aspecto, acredito que Lula vai fazer pelas mulheres brasileiras tudo que ele já fez”, completou.





A senadora, que foi prefeita de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, entre 2005 e 2010, relatou os anos do governo Lula na cidade. “Na época que fui prefeita, peguei um período do presidente Lula, e ele nunca negou construção de casas populares para as mulheres carentes do meu município. Fui a prefeita que mais fez escolas, creches, clínicas públicas de saúde, que mais levou indústrias e gerou emprego na minha cidade. Mas nada me dava mais prazer do que entregar a chave da casa própria para uma mãe cheia de filhos porque eu sabia que, no fim do mês, ela tinha que contar moeda para fazer uma triste decisão: pago aluguel ou coloco comida na mesa? Isso é muito triste”, apontou.





“Como mãe, a maternidade nos transforma, queremos para os filhos de outras mães o mesmo que os nossos. Por este Brasil que eu sonho. Então, eu tenho certeza que se Lula fez pelas mulheres, ele vai continuar fazendo. A gente só vai continuar atento para não cometer os mesmos erros do passado”, acrescentou.

Ela continuou: “Não vamos esquecer o Bolsa Família, aberturas nas universidades nas camadas mais pobres, políticas afirmativas, quando você faz pelo filho, você faz para a mulher. Então, não dá para comparar o governo Bolsonaro com o governo Lula. Repito: tenho minhas críticas ao presidente Lula e vou continuar fazendo, mas temos duas pautas em comum - a defesa da democracia e as pessoas em primeiro lugar".





Tebet cumpriu agenda, na manhã desta quinta-feira (27/10), em Divinópolis. Ela tomou café com apoiadores em uma lanchonete e depois participou de um encontro com cerca de 200 pessoas em um hotel da cidade. Do município do Centro-Oeste, seguiu para Belo Horizonte onde também participará de atos em apoio da candidatura do ex-presidente.