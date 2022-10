Tebet em Minas: 'Bolsonaro quer levar eleições para o terceiro turno'

A senadora Simone Tebet (MDB) acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de criar factoides para levar as eleições para o terceiro turno. A declaração foi feita durante agenda em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, nesta quinta-feira (27/10).



Se referindo, entre os últimos acontecimentos, à ação sobre suposto boicote de rádios na veiculação de propagandas eleitorais divulgada pela campanha de Bolsonaro, Tebet pediu que os eleitores fiquem “vigilantes”.



“Porque a todo momento o presidente cria uma crise artificial, cria um factoide porque sabe que vai perder a eleição. “Aí ele quer levar isso para um terceiro turno. Não vai. As eleições acontecerão dia 30 e eu estou extremamente otimista que o povo brasileiro vai virar essa página”, afirmou.



Tebet chamou o presidente de “antidemocrático” e disse que ele está criando fatos por saber que irá perder a eleição.



“Como se não tivéssemos um país para reconstruir. Eleição é um jogo, você ganha ou você perde. Quando você perde, você reconhece a derrota e segue a vida. Você não vai levar esse processo como se fosse um projeto pessoal. Este é um projeto de país a ser reconstruído”, enfatizou.

Ela ainda afirmou que os atos de campanha do presidente estão favorecendo Lula. “No desespero, no despreparo e na incompetência, cada vez que eles criam um fato, eles puxam mais votos para o presidente Lula. Porque cria uma sensação de insegurança no eleitor”, afirmou.

Apesar dos rumores de que Tebet pode assumir uma posição do governo Lula, caso eleito, ela disse que o apoio dela não foi condicionado a cargos. “Sem pedir absolutamente nada em troca”, ressaltou. Afirmou ainda que a decisão não foi uma “escolha”.



“Nós não temos dois candidatos democratas, temos apenas um que é Lula. Bolsonaro flerta com o autoritarismo, Bolsonaro ameaça as instituições democráticas e tudo aquilo que temos de mais sagrado, que é a nossa liberdade”, justificou.

Tebet cumpriu agenda, na manhã desta quinta-feira (27/10), em Divinópolis. Ela tomou café com apoiadores em uma lanchonete e depois participou de um encontro com cerca de 200 pessoas em um hotel da cidade. Do município do Centro-Oeste, seguiu para Belo Horizonte onde também participará de atos em apoio da candidatura do ex-presidente.