Em ato público, Tebet toma café com apoiadores de Lula em Divinópolis

Cumprindo agenda em Minas Gerais, a senadora Simone Tebet (MDB) – terceira colocada na eleição presidencial – tomou café em uma lanchonete tradicionalmente conhecida como “parada” de candidatos no centro de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Este é o único “corpo-a-corpo” previsto na programação desta quinta-feira (27/10) na visita ao estado.



Com a agenda definida por organizadores, o café na lanchonete foi incluído por aliados petistas da cidade. “Estou seguindo o script muito bem acompanhada. O momento é que a eleição está aí, está na antevéspera da eleição e a melhor forma da gente se comunicar, passar o recado, é por meio da imprensa livre como vocês”, comentou.



Na campanha deste ano, também passou pelo mesmo local, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD).



A senadora lembrou que esteve na semana passada em Minas Gerais acompanhando Lula em eventos maiores e abertos. Hoje, além de Divinópolis, ela cumpre agenda em Belo Horizonte. “Topo tomar de novo um cafezinho lá também”, brincou. Ela se encontrará com o prefeito Fuad Noman, lideranças e apoiadores.



Já a noite, às 19h, ela participará do encontro com o “Coletivo Mulheres com Lula”, lideranças e apoiadores.



Encontro com apoiadores



Mais de 200 pessoas se reuniram no centro de convenção do hotel River na manhã de hoje. Entre os participantes, estavam os deputados estaduais Cristiano Silveira, Beatriz Cerqueira, além dos federais Rogério Correia e Reginaldo Lopes, todos do PT. Também esteve presente a vereadora e deputada estadual eleita Lohanna França (PV).

Tebet também conseguiu reunir três ex-prefeitos de Divinópolis, Aristides Salgado, Demetrius Pereira e Galileu Machado.



Em Divinópolis, berço de Cleitinho Azevedo (PSC) - senador eleito com apoio do atual mandatário - o desafio dos “lulistas” é tentar reverter o resultado do primeiro turno. Na cidade polo do Centro-Oeste, o petista saiu em desvantagem no primeiro turno, com 42,31% dos votos. Bolsonaro alcançou 49,12% da votação.



Tebet recebeu 5.935 votos na cidade. Além de tentar transferi-los a Lula, ela pede mobilização para conquistar aqueles eleitores que votaram branco ou nulo. “A vitória não é para Lula, não é para o PT, é para o Brasil e é importante que Divinópolis saiba disso. Também venho de um estado conservador e sou conservadora em muitas pautas (...) Estamos votando para salvar o Brasil de um retrocesso inimaginável”, comentou.

*Amanda Quintiliano especial para o EM