Em vídeo, Kalil pede a mulheres voto em Lula: 'Evangélicas principalmente'

Kalil em vídeo no qual pede voto em Lula para mulheres (foto: Reprodução/Instagram Alexandre Kalil) Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte entre janeiro de 2017 e março de 2022, divulgou nesta quinta-feira (27/10) um vídeo no qual pede voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Kalil, candidato derrotado ao Governo de Minas em 2 de outubro, deu o recado "para as mulheres, as evangélicas especialmente".









"Sabe porque eu estou falando para você que é mulher? Porque você que manda, porque você que sofre. Você é que vai chorar seu filho, seu marido, seu irmão, seu pai. Porque você que comanda sua casa, e eu sei porque fui prefeito de Belo Horizonte e eu sei da força da mulher para mudar esse voto e falar 'não, eu sou cristã. Eu sou de Deus, eu não sou do revólver, eu não sou da arma'", completou.





No vídeo de quase quatro minutos divulgados nas redes sociais, Kalil cita na sequência o fato de Roberto Jefferson (PTB) , ex-deputado federal, ter atirado contra policiais ao resistir a um pedido de prisão no último domingo (23). Jefferson e o PTB são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) , candidato à reeleição e que disputa o segundo turno contra Lula

Na disputa ao Governo de Minas este ano, Romeu Zema (Novo) foi reeleito governador mineiro em primeiro turno com 56,18%. O segundo colocado foi Alexandre Kalil (PSD), candidato apoiado justamente por Lula, com 35,08%. O senador Carlos Viana (PL-MG), então nome bolsonarista do pleito, foi o terceiro, com 7,23%.





Dois dias depois da reeleição, Zema anunciou apoio a Bolsonaro e, hoje, atua como coordenador da campanha bolsonarista em Minas. No primeiro turno da eleição presidencial, Zema apoiou Felipe d'Ávila (Novo) para a Presidência da República - terminou na sexta posição, com 0,47%.





Lula teve 48,29% em Minas no primeiro turno, contra 43,60% de Bolsonaro. Já em âmbito nacional, o candidato do PT teve 48,43%, enquanto o atual presidente conseguiu 43,20%. O segundo turno da eleição será realizado no domingo (30).