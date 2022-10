Janones acompanhará Lula no debate da Globo

Janones largou a candidatura à presidência no pleito deste ano, para ajudar na campanha de Lula (foto: Reprodução/Redes sociais)

O deputado federal reeleito André Janones (Avante) afirmou hoje (28), via redes sociais, que estará com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último debate antes do segundo turno das eleições, que será realizado pela Rede Globo, no Rio de Janeiro.



Além de Janones, a senadora Simone Tebet (MBD) também confirmou presença.

Bom dia!!! Adivinhem quem vai estar com o Lula DENTRO DO ESTÚDIO durante o debate de hoje a noite ? %uD83E%uDD70 pic.twitter.com/EkLeLYMrHt %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) October 28, 2022

Lula e Jair Bolsonaro (PL) fazem, nesta noite, o último embate antes da disputa final nas urnas no próximo domingo (30). Os candidatos participam do debate marcado para 21h30. O evento será mediado pelo jornalista William Bonner e transmitido pela emissora, na GloboNews, portal G1 e Globoplay.

Janones abandonou a candidatura à presidência antes do primeiro turno das eleições para se tornar estrategista digital da campanha de Lula. Via redes sociais, o deputado federal movimenta a militância petista e, também, provoca os opositores.

Peça central na corrida de Lula ao Palácio do Planalto, Janones ainda prometeu, nesta reta final, divulgar o conteúdo do celular de Gustavo Bebianno, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República em 2019, que morreu em 2020, brigado com Bolsonaro.