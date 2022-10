Na sabatina da Record, Bolsonaro fala de Moro: 'Restabelecemos a amizade'

Jair Bolsonaro (PL) durante sabatina realizada pela Record (foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a relação com o ex-ministro da Justiça e senador eleito pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil) foi reestabelecida. Moro deixou o governo acusando o presidente de interferir politicamente na Polícia Federal."Ele vai assumir o Senado, vai ter uma postura independente, mas estará aberto aos nossos anseios. Ou seja: restabelecemos uma amizade”, afirmou Jair BolsonaroOs dois se reaproximaram durante a campanha eleitoral deste ano. Ainda no primeiro turno, Sergio Moro declarou apoio a Bolsonaro. Foi o primeiro aceno favorável do ex-juiz após a saída do governo em abril de 2020.Na época, Moro afirmou que Bolsonaro havia demonstrado preocupação com as investigações realizadas pelo órgão e por isso queria interferir. Um dos investigados pela PF do Rio de Janeiro era o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, suspeito de desviar recursos de assessores na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, prática popularmente conhecida como rachadinha.