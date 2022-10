Bolsonaro na Record: 'Lula quebrará o Brasil'

Jair Bolsonaro (PL) participa de sabatina da TV Record neste domingo (23/10) (foto: Reprodução)

Durante sabatina realizada neste domingo (23/10) pela TV Record, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja eleito, o Brasil irá quebrar rapidamente."Se o PT voltar a administrar o Brasil, ele vai quebrar tudo aqui no Brasil", afirmou o presidente.Candidato à reeleição, Bolsonaro criticou as escolhas dos ministros da Fazenda durante o governo Lula e o fato de ele ainda não ter anunciado o nome para o cargo, em caso de vitória."Nunca teve preocupação em colocar bons ministros da Economia. Ele não é ligado a economia, haja vista que, até o momento, ele sequer sinalizou para nós quem seria seu ministro", criticou BolsonaroDurante a gestão petista, passaram Antonio Palocci, Guido Mantega e Bernard Appy, este interino, pelo Ministério da Economia.Alguns ex-ministros da Economia de outros gestões declararam apoio a candidatura do petista, como Fernando Henrique Cardoso, Rubens Ricupero, Ciro Gomes, Pedro Malan e Henrique Meirelles. Já os ministros Gustavo Krause e Nelson Barbosa são criticos ao governo de Bolsonaro.