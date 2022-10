Bolsonaristas cantam 'sou brasileiro com muito orgulho' e criticam prisão

Convocados pela filha de Roberto Jefferson, Cristiana Brasil (PTB) apoiadores de Jair Bolsonaro criticam prisão e se mostrar favoráveis ao ex-parlamentar (foto: REUTERS/Ricardo Moraes)

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) se entregou e foi preso após horas de negociação. Na manhã deste domingo (23/10), o ex-parlamentar atacou com tiros e granada policiais federais que foram a sua residência cumprir decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendia a prisão domiciliar. Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), presentes no local, cantaram "eu sou brasileiro com muito orgulho" durante a prisão do apoiador do presidente.Depois do atentado, mais de cem policiais foram deslocados para a cidade de Comendador Levy Gasparin, na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, entre eles estiveram agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, batalhão de choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro e Bope.Convocados pela filha do político, Cristiane Brasil (PTB), apoiadores se aglomeraram na porta da residência de Jefferson. Os presentes se posicionaram contrários a decisão de Alexandre de Moraes e a prisão do ex-parlamentar."Ele prende no sábado, ele prende no domingo, ele não respeita a família, não respeita a nossa Constituição que tá sendo rasgada e jogada no lixo. Por um homem do Supremo que nem vive no Brasil. Ele tá lá em Miami mandando prender um homem de bem na casa dele", afirmou a confeiteira Cintia Cristina, 41 anos.Apoiadora de Bolsonaro, a mulher também disse que "através da denúncia de Roberto Jefferson, nós conhecemos quem é quem na política. Nós estamos lutando pela liberdade de Roberto Jefferson".