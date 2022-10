Debate na Globo: Veja quem assessora Lula e Bolsonaro no estúdio

Lula ouve apoiadores durante intervalo de debate da Band, em 16 de outubro (foto: NELSON ALMEIDA / AFP) Três pessoas poderão acompanhar os presidenciáveis dentro do estúdio no debate da Rede Globo nesta sexta-feira (28/10), às 21h30. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará com a esposa, Janja; a presidente do PT, Gleisi Hoffmann; e o marqueteiro Sidônio Palmeira. Jair Bolsonaro (PL) terá apoio do ex-ministro e senador eleito Sérgio Moro (União Brasil); o ministro das comunicações, Fábio Faria; e o coordenador de comunicação da campanha, Fabio Wajngarten.









Os candidatos são acompanhados por outros nomes, que não integram a equipe que tem acesso ao participante durante o debate. Lula conta com a presença da deputada federal eleita Marina Silva (Rede), do deputado federal André Janones (Avante) e das senadoras Eliziane Gama (Cidadania) e Simone Tebet (MDB).









Além dos nomes que estarão no estúdio, Jair Bolsonaro também está acompanhado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP); do ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida; e do pastor Silas Malafaia.



Debates

Antes do debate da Globo, os candidatos à presidência da República se enfrentaram em 16 de outubro no programa organizado por TV Bandeirantes, TV Cultura, portal UOL e jornal Folha de S.Paulo. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula (PT) tiveram uma hora e 40 minutos para discutir suas propostas.

Em 21 de outubro, Lula e Bolsonaro foram convidados pelo pool de veículos formado por CNN Brasil, SBT, Estadão/Rádio Eldorado, Terra, Veja e Novabrasil FM, mas apenas o presidente compareceu para uma entrevista de uma hora. A Coligação Brasil da Esperança, responsável pela campanha de Lula, alegou “incompatibilidade de agendas”.

No dia 23, Bolsonaro concedeu nova entrevista, desta vez para a Rede Record TV. O objetivo da emissora era realizar um debate entre os dois candidatos que chegaram ao segundo turno, mas Lula não participou por causa de outros compromissos de campanha. Assim, o candidato à reeleição foi sabatinado por jornalistas durante uma hora.

O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 48,43% dos votos válidos (57.259.504), enquanto Jair Bolsonaro (PL) terminou com 43,20% (51.072.345). Quem vencer no segundo turno, marcado para este domingo (30), tomará posse em 1º de janeiro de 2023.