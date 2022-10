Mauro Paulino: 'Vitória de Bolsonaro é improvável, mas não impossível'

Mauro Paulino analisou o cenário da eleição presidencial nesta sexta-feira (28/10), a dois dias do resultado (foto: Reprodução/Globoplay)

A dois dias do segundo turno da eleição, que definirá o presidente do Brasil pelos próximos quatro anos, Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha e comentarista da, apontou que uma vitória de Jair Bolsonaro (PL) neste momento é improvável, mas não impossível. A última pesquisa divulgada nessa quinta-feira (27/10), aponta que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na vantagem com 49% dos votos, enquanto o atual presidente tem 44%.