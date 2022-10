Mauro Paulino: 'Lula não tem mais o favoritismo que tinha no 1º turno'

Ao falar sobre as eleições, Mauro avaliou que neste ano 'tivemos uma eleição atípica' moldada nas redes sociais (foto: GLOBONEWS/Reprodução)



Por Ana Mendonça



Ao analisar resultado da pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (7/10), o ex-diretor do instituto e comentarista da Globonews, Mauro Paulino, afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "perdeu o favoritismo que tinha durante o primeiro turno".





“Analisando os números friamente significa um país dividido. Lula está na liderança, favorito ainda, mas com o favoritismo muito menor do que se via em primeiro turno. É uma disputa equilibrada”, afirmou.





Ao falar sobre as eleições, Mauro avaliou que neste ano "tivemos uma eleição atípica" moldada nas redes sociais.





“Existe uma luta para convencer os eleitores que estão decidindo. Vai ser uma campanha muito quente”, concluiu.





Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (7) , encomendada pela Globo e pela "Folha de S.Paulo", aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 49% de intenção de votos no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 44%. Este é o primeiro levantamento do instituto feito para disputa do segundo turno das eleições.