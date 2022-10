William Bonner fica em 1º lugar nos assuntos mais comentados do Twitter

Ao final do primeiro bloco do evento, o nome do jornalista alcançou o primeiro lugar dos Trending Topics.

Veja as reações ao episódio no Twitter

William Bonner entrou no jantar #DebateNaGlobo %u2014 (DOR)FLEX (@noguilss) October 29, 2022

William Bonner para presidente!!! %u2014 Guga %uD83C%uDF1F (@gustavcandido) October 29, 2022

E teve direito de resposta do William Bonner sim. Inclusive, deixou Jair Bolsonaro em silêncio. #DebateNaGlobo pic.twitter.com/wLcLv573kk %u2014 CHOQUEI (@choquei) October 29, 2022

Doutor William Bonner. Craque do jornalismo. %u2014 Matheus Costa (@MatheusCosta097) October 29, 2022

Os usuários elogiaram a atuação do apresentador no debate, em especial a resposta dirigida por ele a Bolsonaro, ironizou o jornalista durante um embate com o candidato petista.Bolsonaro, então, ironizou: “Lula, você dizer que foi absolvido? Só se for pelo Bonner, se ele for repetir aqui que você foi absolvido. Acho que o Bonner vai ser indicado para um possível governo seu para ser ministro do Supremo Tribunal Federal”Bonner, então respondeu: "Como eu fui citado também na dinâmica do primeiro bloco pelo candidato Bolsonaro, me permita fazer um esclarecimento muito breve. Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à Justiça. Mas, como jornalista, eu não disse nada da minha cabeça, eu disse isso baseado em decisões fundamentadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu queria só fazer esse esclarecimento, lembrando que, inclusive, algumas dessas decisões são bem recentes", concluiu.