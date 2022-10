Lula no debate da Globo: 'Prosperidade, só para a família Bolsonaro'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro participam do último debate antes do pleito eleitoral (foto: Reprodução)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, durante o governo Jair Bolsonaro (PL), quem prosperou foi a família do presidente.A fala foi feita após o presidente afirmar que seu governo teve mais avanços no combate à pobreza que no do seu adversário."O que nós fizemos foi muita reforma sim, muito marco regulatório, que criou empregos no Brasil, deu condições do Brasil prosseguir nesse caminho da prosperidade. Diferentes do seu onde só existia corrupção", afirmou o candidato à reeleição.Na réplica, Lula provocou o presidente e relembrou as compras de imóveis realizadas com dinheiro vivo pelos familiares de Bolsonaro."Prosperidade para quem? Talvez para a família Bolsonaro. Comprar 51 imóveis com R$ 56 milhões em dinheiro, aí sim teve prosperidade", afirmou Lula.

Debates

Antes do debate da Globo, os candidatos à presidência da República se enfrentaram em 16 de outubro no programa organizado por TV Bandeirantes, TV Cultura, portal UOL e jornal Folha de S.Paulo. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula (PT) tiveram uma hora e 40 minutos para discutir suas propostas.Em 21 de outubro, Lula e Bolsonaro foram convidados pelo pool de veículos formado por CNN Brasil, SBT, Estadão/Rádio Eldorado, Terra, Veja e Novabrasil FM, mas apenas o presidente compareceu para uma entrevista de uma hora. A Coligação Brasil da Esperança, responsável pela campanha de Lula, alegou “incompatibilidade de agendas”.No dia 23, Bolsonaro concedeu nova entrevista, desta vez para a Rede Record TV. O objetivo da emissora era realizar um debate entre os dois candidatos que chegaram ao segundo turno, mas Lula não participou por causa de outros compromissos de campanha. Assim, o candidato à reeleição foi sabatinado por jornalistas durante uma hora.O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 48,43% dos votos válidos (57.259.504), enquanto Jair Bolsonaro (PL) terminou com 43,20% (51.072.345). Quem vencer no segundo turno, marcado para este domingo (30), tomará posse em 1º de janeiro de 2023.