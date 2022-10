Lula para Bolsonaro no debate: 'A Jovem Pan é aquele seu canal de TV?'

O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, ironicamente, que a rádio Jovem Pan seria controlada pelo adversário, Jair Bolsonaro (PL) no debate promovido nesta sexta-feira (28/10) pela TV Globo.A afirmação foi feita em resposta ao atual presidente, que afirmou que o petista pretende “calar” a amissora, por meio de intervenções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Liberdade de expressão. A rádio Jovem Pan foi calada pelo ministro Alexandre de Moraes e o TSE. Mas quem entrou com uma ação contra a Jovem Pan foi o teu partido, Lula. Seu partido entrou com uma ação no TSE para calar a rádio Jovem Pan. Você vive falando em controlar a mídia, em amordaçá-la”, atacou Bolsonaro.