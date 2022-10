Lula para Bolsonaro: 'Não quero ficar perto de você'

Lula se negou a ficar perto de Bolsonaro durante momento do debate da Globo (foto: TV Globo/ reprodução)

“Não quero ficar perto de você”. Essa foi a resposta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para Jair Bolsonaro (PL) durante o primeiro bloco do debate da TV Globo nesta sexta-feira (28/10).





Com meia hora de duração, entre farpas e acusações, Bolsonaro insistiu para que Lula respondesse a acusação de que o atual presidente iria diminuir o salário e acabar com benefícios trabalhistas.Em um determinado momento, os presidenciáveis estavam frente a frente, e Lula se retirou. Bolsonaro, então, se irritou e pediu para que ele ficasse e o respondesse. Nisso, o petista retrucou, com o dedo em riste: “Não quero ficar perto de você”.

O momento repercutiu nas redes sociais e a frase ficou entre as mais comentadas do Twitter. Veja algumas reações:

NÃO QUERO FICAR PERTO DE VOCÊ.



Lula resumiu o sentimento do povo brasileiro.#DebateNaGlobo #LulaNaGlobo %u2014 Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 29, 2022

Não quero ficar perto de você KKKKKKKKKKKKKKKKKK %u2014 Kaique Kaiser %uD83C%uDFF4%u270A%uD83C%uDFFF%uD83C%uDF97%uFE0F%u262D (@Kaiser1kaiser3) October 29, 2022

o bolsonaro falando "fica aqui lula" e o lula dando as costas e falando "não quero ficar perto de voce" vou me mijar %u2014 juridico jake gyllenhaal (@dinlenrau) October 29, 2022

%u201CFica aqui, rapaz%u201D, diz Bolsonaro. %u201CNão quero ficar perto de você%u201D, responde Lula.

Dentro da estratégia %uD83D%uDC47%uD83C%uDFFD #DebateNaGlobo #CentralDasEleicoes https://t.co/i8O4RhlNBI %u2014 Ricardo Abreu (@Ricardo_Abreu_) October 29, 2022