Moro: 'Lula radical chamou Temer de golpista e a mim de mentiroso'

Moro é um dos assessores de Bolsonaro no debate da Globo. (foto: Pedro Ladeira/Folhapress TV Globo/Reprodução)

O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro (PL) Sergio Moro (União Brasil) chamou Lula (PT) de "radical", durante a participação do presidenciável no debate eleitoral desta sexta-feira (28/10).

Moro usou o twitter para dizer que a era "pacificador democrata" de Lula acabou. Durante a discussão, o petista se referiu a Michel Temer como golpista e ao ex-juiz de mentiroso."Até a gravata verde-amarela foi abandonada e agora voltou a ser vermelha", publicou Moro, em referência às cores utilizadas por Lula e Bolsonaro na campanha.

Um Lula radical no palco chamou Michel Temer de golpista e a mim de mentiroso. Pelo jeito, já era a fase do "pacificador democrata". Até a gravata verde-amarela foi abandonada e agora voltou a ser vermelha. pic.twitter.com/iM3hqU6eIK %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) October 29, 2022

Senador eleito pelo Paraná, Sergio Moro é um dos assessores de Jair Bolsonaro no debate da Globo, nesta sexta-feira (28/10), dois dias antes do segundo turno das eleições presidenciais. O presidente também conta com a assessoria de Fabio Wajngarten e Fábio Faria no evento.