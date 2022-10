ModalMais/Futura: Bolsonaro tem 50,3% dos votos válidos; Lula, 49,7%

A Futura Inteligência em parceria com o Banco Modal ouviu 2 mil eleitores entre a última segunda-feira (24) e quarta-feira (26), com a abordagem de entrevista telefônica assistida por computador (CATI).O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-07903/2022. O segundo turno da eleição ocorre neste domingo (30).No primeiro turno, em 2 de outubro. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 48,43% dos votos válidos (57.259.504), enquanto Jair Bolsonaro (PL) terminou com 43,20% (51.072.345).