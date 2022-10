Perdi meu título de eleitor: como saber o número?

Segundo o TSE, cerca de 30 milhões de eleitores no Brasil e exterior já ativaram o aplicativo e-Título (foto: foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE)

O segundo turno das eleições acontece neste domingo (30/10) em todo o país. Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concorrem à presidência da República, e candidatos de 12 estados disputam o cargo de governador.

. Carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte, certificado de reservista, identidade funcional emitida por órgão de classe e até carteira de trabalho são aceitos.

Não há, portanto, obrigatoriedade de levar o título de eleitor, que muitas vezes a pessoa não consegue localizar em casa no dia da eleição, por ser um documento pouco usado no cotidiano.

Caso não saiba onde está o título físico, o eleitor pode consultar seus dados eleitorais, inclusive o local de votação, no aplicativo E-título, disponível para Android e iOS. Não é necessário saber o número do título, basta fazer login com o número do CPF.

O aplicativo também pode ser apresentado ao mesário e apresenta dados como zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e de crimes eleitorais. Além disso, ele pode ser utilizado para justificar a ausência ao pleito.

Para o eleitor que já fez o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral, é possível votar sem documento com foto, já que ela aparece no título digital.