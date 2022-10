Samuel L. Jackson sobre BH: 'vocês podem votar sem pagar tarifa, certo?'

O ator interpreta o personagem Nick Fury na franquia da Marvel (foto: ANGELA WEISS / AFP)

O ator Samuel L. Jackson interagiu com um morador de BH nas redes sociais, nesta sexta-feira (28/10), em uma campanha que convoca os brasileiros para irem às urnas no domingo (30/10). Na conversa, o ator de Hollywood lembra que os moradores de BH não vão pagar tarifa no transporte público coletivo para votar no segundo turno.





“@rrandres, cara, você tá dando a letra! Obrigado por honrar sua avó. E vocês dois podem ir votar sem pagar tarifa em Belo Horizonte, certo? Então bora lotar o ônibus e votar no domingo”, respondeu ao professor da UFMG, Roberto Andrés.

Andrés havia contado que ia acompanhar a avó de 100 anos na votação. “Está muito preocupada com o futuro do país. Vamos votar contra a fome, pela saúde e educação, e pela defesa da Amazônia. Levem suas avós pra votar também!”, afirmou.





Mais cedo, Jackson tinha pedido que os eleitores brasileiros mandassem suas histórias sobre como e por que estão votando. A ação reuniu outros atores que interpretaram os Vingadores , da Marvel, para convocar e incentivar os brasileiros a votar no domingo.

Na segunda-feira (24/10), o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), anunciou a gratuidade no transporte público da capital no segundo turno das eleições.





"Votar é direito de todos. E é dever do Estado promover esforços para que esse direito seja garantido. Segundo decisão do STF na ADPF 1013, a PBH vai disponibilizar serviço municipal de transporte público coletivo de ônibus de maneira gratuita no domingo (30). Bom voto a todos!", afirmou Fuad em sua página no Twitter.