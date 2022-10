Equipes de Lula e Bolsonaro se unem por paz durante atos em BH amanhã (29)

José Antônio (de camisa preta) e Reginaldo Lopes (de azul) pediram a militantes que se manifestem pacificamente neste sábado (29) (foto: Reprodução)

Bolsonaro vai do Barreiro até a Savassi

Representantes das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais selaram, nesta sexta-feira (28/10), para que os atos simultâneos dos apoiadores em Belo Horizonte, neste sábado (29), não gerem conflitos entre as partes. Militantes do PT se preparam para um "abraço simbólico" à Avenida do Contorno, na Região Centro-Sul da cidade; Do outro lado, bolsonaristas acertam detalhes para uma motociata liderada pelo presidente que vai sair do Barreiro.Na reunião de hoje, ocorrida na sede do 1° Batalhão da Polícia Militar, na Área Hospitalar de BH, bolsonaristas e lulistas debateram estratégias para garantir que os eventos sejam pacíficos. O deputado federal Reginaldo Lopes (PT), coordenador da campanha de Lula em Minas, e o ativista José Antônio, integrante do grupo responsável pela motociata do presidente, gravaram, lado a lado, um vídeo para orientar as militâncias sobre a conduta a ser adotada no último dia antes do segundo turno."Queremos pacificar o país. Queremos uma campanha que permita a democracia. O time do Bolsonaro vai fazer a motociata e se concentrar na Praça da Liberdade; o nosso time, de Lula, vai fazer um abraço na Avenida do Contorno e se concentrar na Praça da Estação", diz Reginaldo, nas imagens.José Antônio, por sua vez, fala aos correligionários para que não participem de confrontos. "De forma pacífica, a gente pede ao nosso pessoal, do Bolsonaro, que, ao passar por pessoas do PT, respeitem a democracia, a paz e o amor e se direcionem à Praça da Liberdade", defende. "Evitaremos a Praça Sete e a Praça da Estação", completa.No primeiro turno da eleição presidencial, Lula venceu Bolsonaro em Minas por uma diferença de 563,3 mil votos. Em Belo Horizonte, contudo, o candidato à reeleição levou a melhor e teve margem positiva de 61,1 mil eleitores."Pedimos a todos para manifestar nossas posições de maneira democrática, mas preservando sempre a vida das pessoas", emendou Reginaldo.A motociata de amanhã será a quarta atividade de Bolsonaro em Belo Horizonte desde o início do segundo turno . O cortejo vai sair da Avenida Álvaro Antônio, no Barreiro, e seguir até a Praça da Liberdade. O presidente não pode discursar, mas quer estar ao lado do eleitorado mineiro no último dia antes da ida às urnas. Os apoiadores são convocados para chegar ao ponto de largada da passeata às 9h.

O grupo de Lula, por sua vez, pretende "abraçar" a Contorno em 29 pontos da avenida. A ideia é ocupar os locais com bandeiras, adesivos e outros adereços de campanha. Políticos mineiros que apoiam a coalizão encabeçada pelos petistas devem participar da atividade.