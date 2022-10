Saiba como será o dia de Lula domingo (30/10), no 2° turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a São Bernardo do Campo, em São Paulo, para registrar o voto no 2° turno (foto: Ricardo Suckert/Divulgação)



São Paulo - O candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, voltará ao seu berço político em São Bernardo do Campo (SP), para registrar seu voto no segundo turno, neste domingo (30/10). A partir das 8h, o petista estará na Escola Estadual Firmino Correia de Araújo.





No primeiro turno das eleições, o petista cumpriu praticamente a mesma agenda, apenas o local da apuração dos votos foi alterado. Ao fim do dia, depois do pronunciamento, ele ainda estendeu a campanha em uma caminhada pela Avenida Paulista com apoiadores para comemorar o resultado à frente dos demais candidatos.

Lula ficou com 48,4% do eleitorado ao seu lado. Enquanto seu adversário agora no segundo turno, Jair Bolsonaro (PL), terminou com 43,2%.