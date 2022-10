Dom Walmor pede pelo fim do ódio, da intolerância e da violência

A três dias da eleição presidencial, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, publicou nas redes sociais, nesta sexta-feira (28), uma mensagem pregando contra “ódio, a intolerância e a violência”.

O presidente da CNBB faz um convite aos brasileiros para que façam um exame de atitude e verifiquem se, de fato, “há coerência com o Evangelho, que nos pede compromisso com o amor fraterno, a não-violência, o incansável serviço aos pobres e excluídos”.

Ao final, cita o sumo pontífice e a padroeira do Brasil: “Em profunda unidade com o papa Francisco, suplico à Mãe Aparecida: interceda pelo povo brasileiro, livrando-nos do ódio, da intolerância e da violência. Que haja paz, serenidade e esperança.”

Mensagem de dom Walmor foi publicada nesta sexta-feira (28/10), a três dias do segundo turno das eleições (foto: Divulgação/CNBB)

Veja a mensagem na íntegra:





Saúde e paz, amados e amadas de Deus!

O Papa Francisco, em preces a Nossa Senhora Aparecida –Padroeira do Brasil – pede à Maria Santíssima que nos livre do ódio, da intolerância e da violência. Vamos dar um basta aos sentimentos que estão contaminando o processo eleitoral, dividindo famílias, rompendo amizades. Até templos foram profanados, com sacerdotes, a serviço do altar, desrespeitados. Situações graves, que revelam ausência de senso crítico, uma cega idolatria a pessoas, inviabilizando o adequado exercício da cidadania.

O convite é para um exame de nossas atitudes, verificar se, de fato, há coerência com o Evangelho, que nos pede compromisso com o amor fraterno, a não-violência, o incansável serviço aos pobres e excluídos. A nossa reverência de discípulos não pode ser dedicada a este ou a aquele candidato, ao mercado ou ao dinheiro, mas a Jesus Cristo, o único mestre, o Príncipe da Paz.

Em profunda unidade com o Papa Francisco, suplico à Mãe Aparecida: interceda pelo povo brasileiro, livrando-nos do ódio, da intolerância e da violência. Que haja paz, serenidade e esperança.

Cristo, o Príncipe da Paz, abençoe a sua vida e cada família.