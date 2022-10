Tebet sobre Bolsonaro no debate da Globo: 'Narrativa do derrotado'

Jair Bolsonaro durante debate presidencial da TV Globo, na noite desta sexta-feira (foto: Reprodução/TV Globo)

Aliada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a senadora Simone Tebet (MDB-MS) criticou na noite desta sexta-feira (28/10) a participação do presidente Jair Bolsonaro (PL) no debate presidencial da TV Globo. Para Tebet, que disputou a Presidência da República no primeiro turno e ficou em terceiro lugar, Bolsonaro usa "narrativa do derrotado".