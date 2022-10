Bolsonaro para Lula no debate: 'Lá fora o mundo tá torcendo por mim'

Bolsonaro e Lula no debate da TV Globo (foto: Reprodução/TV Globo)

Acusado de "isolar" o Brasil do restante do mundo por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no debate presidencial da TV Globo na noite desta sexta-feira (28/10), o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o "mundo" está torcendo para ele, não para o candidato do PT.