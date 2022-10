Bolsonaro para Lula: 'Meus ministros foram eleitos, os seus, para a cadeia'

O candidato eleito em segundo turno, realizado neste domingo (30/10), tomará posse em 1° de janeiro de 2023 (foto: Tv Globo/Reprodução)





“Meus ministros foram eleitos, teus ministros foram para cadeia”, acusou Bolsonaro.





O presidente repetiu a frase que disse ontem, quinta-feira (28/10), no Rio de Janeiro.





No primeiro turno das eleições, no dia 2 de outubro, nove ex-ministros do governo Bolsonaro triunfaram nas urnas.





Cinco deles elegeram senadores, incluindo o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (União Brasil), que rompeu com Bolsonaro ao deixar o governo, em 2020, mas colou na imagem do presidente durante a campanha e venceu a disputa ao Senado pelo estado do Paraná.





Debates

O primeiro debate do segundo turno das eleições de 2022 entre os candidatos à presidência da República foi realizado em 16 de outubro, promovido pela TV Bandeirantes em parceria com a TV Cultura, o portal UOL e o jornal Folha de S.Paulo. Naquela oportunidade, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula (PT), tiveram uma hora e 40 minutos para discutir suas propostas.



Em 21 de outubro, os dois candidatos foram convidados pelo pool de veículos formado por CNN Brasil, SBT, Estadão/Rádio Eldorado, Terra, Veja e Novabrasil FM, mas apenas Jair Bolsonaro compareceu. O candidato foi entrevistado durante uma hora. A Coligação Brasil da Esperança, responsável pela candidatura de Lula, alegou "incompatibilidade de agendas".

Já no dia 23 de outubro, Bolsonaro concedeu nova entrevista, desta vez para a Rede Record TV. O objetivo da emissora era realizar um debate entre os dois candidatos que chegaram ao segundo turno, mas Lula não participou por conta de outros compromissos de campanha. Deste modo, o candidato à reeleição foi sabatinado por jornalistas durante uma hora.

O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Naquela data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 48,43% dos eleitores, o equivalente a 57.259.504 votos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, terminou com 43,20%, ou 51.072.345 votos.

O candidato eleito em segundo turno, realizado no domingo (30), tomará posse em 1° de janeiro de 2023.





























Durante debate da TV Globo, realizado nesta sexta-feira (28/10), o presidente Jair Bolsonaro (PL) citou a eleição de membros do seu governo e comparou a atuação dos seus ministros com os do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).