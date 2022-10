Bonner rebate Bolsonaro sobre 'absolvição' de Lula: 'Nada da minha cabeça'

William Bonner durante o debate presidencial da TV Globo (foto: Reprodução/TV Globo)

O jornalista William Bonner, mediador do debate presidencial da TV Globo na noite desta sexta-feira (28/10), rebateu o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que sugeriu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria sido absolvido dos processos que respondeu "só pelo Bonner""Como eu fui citado também na dinâmica do primeiro bloco pelo candidato Bolsonaro, me permita fazer um esclarecimento muito breve. Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à Justiça", afirmou Bonner.