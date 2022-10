Nikolas sobre Lula: 'Só pela voz eu não votava nele'

Nikolas é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi o deputado federal mais bem votado do Brasil (foto: Marcos Vieira/EM D.A Press)





Para o apoiador de Bolsonaro, Lula “começou falando de picanha, passou para churrasquinho e agora é comida”. “A crise econômica já começou logo entre as falas”, concluiu.



Nikolas Ferreira recebeu 1.492.047 votos, número recorde entre todos os deputados eleitos no Brasil em 2022.



O vereador de Belo Horizonte e deputado eleito Nikolas Ferreira (PL) afirmou que não votaria no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “nem pela voz”. O bolsonarista usou as redes sociais para comentar o debate da Globo, nesta sexta-feira (28/10).“Só pela voz do Lula eu não votava nele”, escreveu Nikolas. “Programa de governo do Lula: Eu queria pedir desculpas pra você que está em casa. O verso foi repetido 44 vezes que nem o cão arrependido”, seguiu.