Em debate, Bolsonaro questiona Lula: 'Você não usa Viagra?'

Bolsonaro defendeu que o princípio ativo do Viagra é útil em outros tratamentos além da disfunção erétil (foto: Reprodução/TV Globo)

Durante o debate presidencial promovido pela TV Globo nesta sexta-feira (28/10), o presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu a compra de medicamentos para disfunção erétil, como Viagra, para as Forças Armadas.O chefe do Executivo ainda questionou se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazia uso do medicamento. A pergunta foi feita depois que o petista provocou Bolsonaro sobre o gasto de verbas públicas com o insumo.