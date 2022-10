Bolsonaro para Lula: 'Jefferson explodiu seu partido. Teu amigo de cadeia'

Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participam do último debate antes das eleições deste domingo (30/10) (foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro (PL) afirmou, durante o último debate antes da eleição presidencial realizado pela Rede Globo nesta sexta-feira (28/10), que Roberto Jefferson (PTB-RJ) foi responsável por "explodir" o Partido dos Trabalhadores e que ele é "amigo de cadeia" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que esteve preso 580 dias. A condenação foi anulada."Jefferson é teu amigo de roubalheira, de compra de votos dentro do parlamento. Roberto Jefferson explodiu seu partido. Roberto Jefferson deve ter muitas boas recordações contigo, principalmente na cadeia", afirmou o presidente Bolsonaro.A afirmação do candidato à reeleição foi realizada após Lula citar que o "modelo de cidadão pacífico" para o presidente "é Jefferson armado até os dentes atirando na polícia".E afirmou que, caso o responsável pelos disparos fosse um homem negro que morasse em uma favela, a ordem do presidente seria executá-lo. Relembrpi a proximidade de Jair Bolsonaro com o ex-deputado Roberto Jefferson, preso por atirar contra policiais federais.

