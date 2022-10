Bolsonaro manda recado a Minas durante debate: 'Vai ter metrô em BH'

No atual projeto, a nova concessionária teria um aporte de R$ 2,8 bilhões do governo fedederal e de R$ 400 milhões do governo estadual para pagamento de dívidas, término da linha 1 (Eldorado/Venda Nova) e construção da linha 2 (Calafate/Barreiro). O leilão está marcado para dezembro de 2022.