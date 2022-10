Chico Pinheiro rebate Moro após fala sobre Lula: 'Fakes são suas sentenças'

O jornalista Chico Pinheiro, ex-apresentador global, defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de acusações do senador eleito e ex-juiz federal Sérgio Moro,

feitas durante o debate presidencial promovido pela TV Globo nesta sexta-feira (28/10).Moro, que acompanhou Bolsonaro no programa como assessor, acusou Lula de espalhar notícias falsas."Necessário dizer, já que Lula insiste em fake news, que ele foi condenado por corrupção em três instâncias por nove juízes diferentes. Depois foi beneficiado por um erro judiciário do STF, mas ninguém nunca declarou que Lula seria inocente ou que seu Governo não era corrupto", escreveu no Twitter.