Miriam Leitão sobre desempenho de Bolsonaro no debate: 'Mentiu muito'

Miriam Leitão avalia debate da TV Globo, nesta sexta-feira (28/10) (foto: Reprodução/Globoplay)

A escritora e jornalista Míriam Leitão analisou o debate da TV Globo entre os candidatos à presidência da República, nesta sexta-feira (28/10). Ela apontou que Jair Bolsonaro (PL) “mentiu muito” e citou o aumento do salário mínimo prometido pelo atual chefe do Executivo para 2023, caso seja reeleito. Além disso, a comentarista da Globonews apontou outros dados, como os de desmatamento, em que ele “brincou com os números”.“No primeiro segundo do debate o presidente Bolsonaro anunciou um aumento do salário mínimo que não está no orçamento, que está R$ 1.294. Ele falou de R$ 1.400. Ou ele não sabe o salário mínimo, ou ele anunciou uma notícia que ele sequer valorizou. O que isso significa? Que se fosse verdade, seria o primeiro aumento real de salário mínimo, de 15,5%, em relação ao salário de 2022. É uma coisa que não se sustenta porque não está escrito”.