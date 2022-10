Bolsonaro se confunde e diz que vai cumprir mandato de deputado federal

Jair Bolsonaro (PL) se confunde na hora de citar o cargo para o qual ele concorre, mas se corrige em seguida (foto: Reprodução)

Durante as considerações finais no debate realizado pela Rede Globo nessa sexta-feira (28/10), Jair Bolsonaro (PL) trocou o cargo pelo qual concorre na eleição deste ano e afirmou que está preparado para mais um mandato de deputado federal. Em seguida, se corrigiu e citou a presidência."Agradeço a Ele (Deus) pela missão de comandar esse país num dos momentos mais difíceis da humanidade. E se essa for a sua vontade, estarei pronto para cumrprir mais um mandato de deputado federal... Presidente da República", disse Bolsonaro pedindo a Deus, fazendo aceno a base religiosa.O agora candidato à reeleição presidencial foi deputado federal pelo Rio de Janeiro de 1991 a 2018, quando deixou para assumir o atual cargo.

Debates

Antes do debate da Globo, os candidatos à presidência da República se enfrentaram em 16 de outubro no programa organizado por TV Bandeirantes, TV Cultura, portal UOL e jornal Folha de S.Paulo. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula (PT) tiveram uma hora e 40 minutos para discutir suas propostas.Em 21 de outubro, Lula e Bolsonaro foram convidados pelo pool de veículos formado por CNN Brasil, SBT, Estadão/Rádio Eldorado, Terra, Veja e Novabrasil FM, mas apenas o presidente compareceu para uma entrevista de uma hora. A Coligação Brasil da Esperança, responsável pela campanha de Lula, alegou “incompatibilidade de agendas”.No dia 23, Bolsonaro concedeu nova entrevista, desta vez para a Rede Record TV. O objetivo da emissora era realizar um debate entre os dois candidatos que chegaram ao segundo turno, mas Lula não participou por causa de outros compromissos de campanha. Assim, o candidato à reeleição foi sabatinado por jornalistas durante uma hora.O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 48,43% dos votos válidos (57.259.504), enquanto Jair Bolsonaro (PL) terminou com 43,20% (51.072.345). Quem vencer no segundo turno, marcado para este domingo (30), tomará posse em 1º de janeiro de 2023.