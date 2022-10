Lula x Bolsonaro: veja como foi a votação na Região Metropolitana de BH

Vencedor em Minas Gerais, Lula recebeu menos votos que Bolsonaro na Região Metropolitana de BH (foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP e EVARISTO SA / AFP)

Derrotado na eleição presidencial de domingo (30/10), Jair Bolsonaro (PL) ficou à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) considerando os eleitores da Região Metropolitana de Belo Horizonte. No 2º turno, o chefe do Executivo teve cerca de 1,66 milhão de votos válidos (53%), contra 1,47 milhão de Lula (47%). Confira os números no fim da reportagem.





Em comparação ao 1º turno, Bolsonaro ganhou 255 mil votos na RMBH, enquanto Lula foi votado por mais 114 mil pessoas. Ambos aumentaram o número de eleitores em todas as cidades.





A Região Metropolitana de BH é composta por 34 municípios: Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.









Em Betim e Santa Luzia foram registradas viradas de Bolsonaro sobre Lula. O presidente também venceu em Contagem, segundo maior colégio eleitoral da RMBH, cuja prefeita, Marília Campos, é do Partido dos Trabalhadores.





A Grande BH foi responsável por 3,13 milhões de votos válidos no segundo turno. Em Minas Gerais, Lula ultrapassou Bolsonaro na reta final da apuração e encerrou com 50,2% dos votos (6,19 milhões), contra 49,8% (6,14 milhões).









Lula RMBH: Com 100% das urnas apuradas às 0h18 desta segunda-feira (31), Lula venceu a eleição nacional ao alcançar 50,9% dos votos válidos (60.345.999). Escolhido por 49,1% (58.206.354), Bolsonaro não conseguiu o segundo mandato.

Lula e Bolsonaro em Minas

Ao longo do segundo turno, Bolsonaro intensificou os esforços em Minas Gerais, onde fez seis viagens em quatro semanas de campanha. Ele contou com o apoio do governador Romeu Zema (Novo) e de nomes que tiveram sucesso nas eleições - Cleitinho Azevedo (PSC), vitorioso no Senado; Nikolas Ferreira (PL) e Marcelo Álvaro Antônio, eleitos para deputado federal; e Bruno Engler (PL), reeleito deputado estadual.

Bolsonaro esteve quatro vezes em BH, onde participou de eventos religiosos, convenção com prefeitos, encontro com representantes da Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e de uma motocarreata no sábado que antecedeu a votação.

Durante o segundo turno, Lula fez três viagens a Minas e recebeu o apoio de parlamentares eleitos pelo PT, que montou a maior bancada da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a segunda maior entre representantes mineiros na Câmara dos Deputados.