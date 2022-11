Capitólio fará obras em cânion para permitir retomada do turismo

De acordo com a Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, as obras possuem prazo de conclusão de dois anos

As equipes vão estabilizar taludes rochosos nas áreas 3 e 4, localizadas próximas à cachoeira do cânion. Hoje, os locais estão interditados por apresentarem riscos aos visitantes.





As técnicas que serão empregadas na obra já são utilizadas em larga escala no Brasil e têm como objetivo combater o movimento das colunas rochosas locais, por meio do método de rocha grampeada com o faceamento em tela metálica. A técnica já foi usada com sucesso no talude da Mina de Águas Claras, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A ação visa fortalecer o turismo local e será tomada em decorrência do acidente ocorrido no último mês de janeiro, quando uma das pedras do cânion se desprendeu e atingiu lanchas que passeavam pelo lago, matando 10 pessoas e ferindo 32.As obras foram definidas a partir de estudos de uma equipe formada por técnicos da Prefeitura de Capitólio e por geólogos da UNESP e da UFG.