Papai Noel dos Correios 2022: saiba como adotar a carta de uma criança

Faltando um pouco mais de um mês para o Natal, a campanha Papai Noel dos Correios 2022 começa nesta quarta-feira (16/11), às 15h. Neste ano, milhares de cartinhas estarão disponíveis para adoção, não só no blog oficial, mas também nas agências participantes, após dois anos apenas no formato online por causa da pandemia de COVID-19.













As cartas enviadas por meio do site deverão ser digitalizadas e ter a imagem nítida para que a mensagem possa ser compreenda pelo Papai Noel. Para incentivar a redação e a criatividade, as cartas devem ser manuscritas e entregues pelo blog da campanha , até o dia 16 do próximo mês, ou pelas agências participantes, até o dia 19 de dezembro.As cartas enviadas por meio do site deverão ser digitalizadas e ter a imagem nítida para que a mensagem possa ser compreenda pelo Papai Noel.





Depois, é preciso clicar na opção “cadastrar carta”, preencher corretamente o formulário e enviar. É válido destacar que as cartas com foto da criança, endereço ou telefone não serão selecionadas.





Os critérios para participar da campanha





Cartas manuscritas de crianças em situação de vulnerabilidade social;

Cartas de crianças de até 10 anos;

Crianças com Deficiência (PcD), independentemente de idade;

Cartas de crianças de escolas da rede pública de ensino, escolhidas pela Secretaria de Educação Estadual e/ou Municipal, que estão na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental até o 5º ano;

Apenas uma carta por criança;

Formato da imagem da carta em JPG ou PNG;

Tamanho da imagem: até 2 MB e no máximo 150 dpi;

Não serão selecionadas as cartas que contenham endereço, telefone e/ou foto da criança. A identificação da criança será realizada no momento do cadastro e não será divulgada para os padrinhos, em nenhuma hipótese.





Saiba como adotar uma carta



Os interessados em adotar também poderão acessar o blog do projeto ou ir a uma agência participante — a consulta da lista de unidades que terão cartas disponíveis poderá ser conferida pelo site. Na adoção on-line, o padrinho ou a madrinha seleciona a opção “adotar a agora” e a cidade escolhida, a fim de visualizar as cartinhas de cada município. Ao todo, poderão ser selecionadas até 50 cartas, e a pessoa deverá informar os dados dela (nome, telefone e e-mail) para registro da adoção no sistema informacional da campanha.

As entregas dos presentes deverão ser feitas presencialmente em uma das unidades participantes indicadas pelo blog. Para conferir o prazo final, os padrinhos devem consultar a data, de acordo com o município escolhido, no site. Todos os presentes precisarão estar identificados com as informações das cartinhas.

De acordo com os correios, toda a sociedade (pessoas físicas, jurídicas e órgãos públicos) pode participar da corrente de solidariedade, que completa 33 anos em 2022.



A ação une empresa, empregados, voluntários, padrinhos e madrinhas para atender os pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social.





Belo Horizonte



Em Belo Horizonte, o início da campanha será na próxima terça-feira (22/11) e 10 agências poderão receber cartas e presentes, além de distribuir os pedidos aos interessados em apadrinhar uma criança. Confira as unidades: