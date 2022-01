Vacina pediátrica contra a COVID chega a Minas na sexta-feira (14/1)

O primeiro lote de vacinas pediátricas chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (13/1) com 1,2 milhão de doses.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a previsão de chegada da remessa de vacinas infantil em Minas é até as 8h15 de sexta-feira (14/1). O avião carregado com os imunizantes está previsto para sair de São Paulo (SP) às 7h15 de sexta.