Brasil recebe primeiro lote de vacina contra a COVID para vacinar crianças

Pandemia do COVID-19 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O primeiro lote de vacinas contra COVID-19 para imunização infantil chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (13/1).

Segundo o Ministério da Saúde, o lote é composto por 1,2 milhão de doses do imunizante da Pfizer e será para aplicação em crianças de 5 a 11 anos.

Os imunizantes devem começar a ser entregues aos estados já nos próximos dias.

De acordo com o Ministério, esta é a primeira remessa das 4,3 milhões de doses pediátricas da farmacêutica americana que devem ser entregues ao Governo Federal ainda em janeiro.

Para a imunização desse público, será necessária a autorização dos pais. No caso da presença dos responsáveis no ato da vacinação, haverá dispensa do termo por escrito. A orientação do governo é que os pais procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização.

A vacina para crianças será aplicada em duas doses e será exigido o intervalo de oito semanas para aplicação da segunda dose.

A tampa do frasco da vacina virá na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para serem vacinadas.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen