Anvisa diz que há um surto de 'superfungo' no Brasil

A Anvisa comunicou o caso nesta quarta-feira (12/1) (foto: Pixabay) Candida auris no Brasil foi identificado em um hospital de Recife, em Pernambuco. A confirmação foi realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública Prof. Gonçalo Moniz – Lacen/BA.%u202F A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou, nesta quarta-feira (12/1), que o terceiro surto do superfungono Brasil foi identificado em um hospital de Recife, em Pernambuco. A confirmação foi realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública Prof. Gonçalo Moniz – Lacen/BA.%u202F

Os outros dois casos da doença haviam sido identificados no Brasil em 2020.

Apesar dos poucos casos em concomitância, pode-se considerar que há um surto de Candida auris no país, conforme alerta da Anvisa, pois “a definição epidemiológica de surto abrange não apenas uma grande quantidade de casos de doenças contagiosas ou de ordem sanitária, mas também o surgimento de um microrganismo novo na epidemiologia de um país ou até de um serviço de saúde – mesmo se for apenas um caso”.

A Agência orienta que os laboratórios de microbiologia intensifiquem a vigilância laboratorial para a identificação do fungo Candida auris e, diante de casos suspeitos ou confirmados, informem imediatamente à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do serviço de saúde e sigam as recomendações quanto ao encaminhamento da amostra ao Lacen.%u202F