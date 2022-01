COVID-19: Anvisa recomenda suspensão de temporada de cruzeiros no Brasil

Aumento de casos de COVID-19 tem preocupado a Anvisa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Na tarde desta quarta-feira (12/1), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da República a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil. Segundo a entidade, a ação é “necessária à proteção da saúde da população”, haja vista o aumento de casos de COVID-19 entre viajantes – tripulantes e passageiros.

O documento encaminhado pela Anvisa aos órgãos competentes foi concluído nessa terça-feira (11/1) e contém a apresentação do cenário epidemiológico de COVID-19 nas embarcações de cruzeiro que operam na temporada 2021-2022, incluindo as intercorrências ocorridas, por embarcação, desde o início de suas operações em território nacional.

No ofício, a Anvisa declara que “a viagem em um navio de cruzeiro apresenta uma combinação única de preocupações com a saúde, uma vez que viajantes (tripulação e passageiros) de diversas regiões reunidos em ambientes fechados ou semifechados, frequentemente lotados, podem facilitar a disseminação de doenças, transmitidas de pessoa a pessoa, por alimentos ou pela água”.

“Os surtos em navios podem ser sustentados pela transmissão entre os membros da tripulação que permanecem a bordo ou por contaminação ambiental. Ademais, ainda é bastante incerto como o perfil epidemiológico em embarcações de cruzeiros, em um contexto de pandemia de COVID-19, se desenvolverá, mesmo considerando o aumento da vacinação da população e com ampla disponibilidade comercial de testes com alta sensibilidade e especificidade para detecção de infecção pelo SARS-CoV-2 em viajantes”, afirma em documento.

Em comunicado, a Anvisa declara que os protocolos definidos pela Agência para a operação dos navios de cruzeiro no Brasil trouxeram dispositivos que permitiram acompanhar o cenário epidemiológico nas embarcações durante quase dois meses e foram fundamentais para se identificar rapidamente a alteração no número de casos a bordo na penúltima semana epidemiológica de 2021, os quais constam em ofício.

“Em decorrência disso, em 31 de dezembro de 2021, com aumento exponencial de casos especialmente entre tripulantes, a Anvisa recomendou a suspensão temporária de navios de cruzeiro, preventivamente, até que houvesse mais dados disponíveis para avaliação do cenário epidemiológico. Desde a recomendação de suspensão temporária, a Agência vem avaliando a evolução do cenário epidemiológico do Sars-CoV-2 a bordo dos navios e também no Brasil e no mundo."

"Observa-se que o cenário tem se tornado ainda mais desafiador tendo em vista, em especial, o aumento vertiginoso do número de casos nas embarcações e no país", pontua.

Por fim, a Anvisa declara que o cenário atual é "desfavorável à continuidade das operações dos navios de cruzeiro". Nesse sentido, fundamentada no princípio da precaução e a partir de todos os dados disponíveis, recomendou a suspensão definitiva da temporada de navios de cruzeiro no Brasil, "como ação necessária à proteção da saúde da população".





"A Anvisa ressalta que o cenário ainda é de cautela e precaução diante do novo crescimento de casos de Covid-19 observado em diversas regiões do país", finaliza a Anvisa.