Atenção, pais! Veja como vacinar crianças de 5 a 11 anos em Uberlândia

Cadastro é feito no portal da Prefeitura (foto: p10luz/Prefeitura de Uberlândia) A Prefeitura de Uberlândia abriu o cadastro nesta quarta-feira (12/1) para a vacinação contra COVID-19 de crianças entre 5 e 11 anos. É indispensável a indicação de um responsável pela criança e há diferença em relação aos atestados de comorbidades. O cadastro é feito no portal da Prefeitura do Município do Triângulo Mineiro (clique AQUI ).



Outro ponto importante diz respeito ao atestado de comorbidade, que não precisará ser anexado mais no sistema de cadastro, como foi exigido para os outros públicos anteriores. Caso seja indicada a existência de alguma comorbidade no registro, a comprovação médica deverá ser apresentada no dia e no local em que a criança for convocada para se vacinar.



A vacinação das crianças de 5 e 11 anos será feita, pela primeira vez, nas 16 salas de vacinação existentes da rede municipal de Saúde. Por isso, durante o cadastro, será necessário escolher qual é a unidade de preferência para receber a convocação de vacinação.



A vacinação deste público irá ocorrer, exclusivamente, no horário agendado.





Veja a relação dos locais abaixo: