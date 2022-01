COVID: pelo terceiro dia consecutivo, Confins tem voos cancelados

BH Airport orienta os passageiros a conferirem o status das viagens com as companhias aéreas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)









Os slots das empresas continuam operando normalmente. Das viagens canceladas, cinco chegariam ao terminal em BH e sete deixariam o aeroporto de Confins.

Na última segunda-feira (10/1), as companhias suspenderam 40 voos no Aeroporto de BH : 21 chegariam ao terminal de Confins e 19 decolariam do aeroporto. Na terça-feira (11/1), a Azul cancelou 13 voos, sendo oito que pousariam em Confins e cinco voos que sairiam do aeroporto.





Procurada pelo Estado de Minas, a Azul não informou os voos cancelados no Aeroporto de Confins. “Não temos recortes por mercado”, afirmou a empresa.



Em nota, a companhia aerea afirma que os voos serão reprogramados e os clientes devem entrar em contato com a companhia. (Leia a nota na íntegra no final da reportagem)





A Latam informa que os passageiros devem conferir o status do voo no site oficial da companhia . Em nota, a empresa compartilhou a lista de viagens canceladas e o procedimento para a remarcação.





Voos cancelados nesta quarta feira no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte:

Saída do Aeroporto de Guarulhos-Belo Horizonte para Confins, em São Paulo; código: LA4550

Saída do Aeroporto de Guarulhos-Belo Horizonte para Guarulhos, em São Paulo; codigo: LA3325

Nota da Azul:

"A Azul informa que, por razões operacionais, alguns de seus voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados. A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus Tripulantes – casos esses que, em sua totalidade, apresentaram um quadro com sintomas leves - e tem acompanhado o crescimento do número de casos de gripe e covid-19 no Brasil e no mundo. É importante ressaltar que mais de 90% das operações da companhia estão funcionando normalmente e que os Clientes impactados estão sendo notificados das alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebendo toda a assistência necessária conforme prevê a resolução 400 da Anac."





Pelo terceiro dia consecutivo, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins, na Região Metropolitana da capital, registrou cancelamento de voos. Nesta quarta-feira (12/1), foram 12 viagens suspensas, novamente das companhias Azul Linhas Aéreas e Latam. Segundo as empresas, o motivo é o aumento de casos da COVID-19 e influenza nos tripulantes.