Aeroporto de Confins tem mais 13 voos cancelados por casos de COVID-19

As atividades das companhias aéreas no aeroporto de Confins continuam funcionando normalmente (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins, Região Metropolitana da capital, teve 13 voos cancelados nesta terça-feira (11/1) devido ao aumento de casos de COVID-19 e influenza dos tripulantes.









Em nota, a BH Airport informou que as operações continuam ocorrendo normalmente no terminal e orienta aos passageiros que têm voos programados a procurarem a companhia aérea para esclarecer as dúvidas.

Procurada pela redação do Estado de Minas, a Azul explicou que devido à alta demanda em todos o país, não consegue apurar a situação dos voos de Confins.

Em nota, a companhia esclareceu que 10% das viagens do mês de janeiro estão sendo reprogramadas e todos os clientes estão sendo notificados e reacomodados em outros voos da própria companhia.

Confira a nota da Companhia Azul:

"A Azul informa que, por razões operacionais, alguns de seus voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados. A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus Tripulantes - casos esses que, em sua totalidade, apresentaram um quadro com sintomas leves - e tem acompanhado o crescimento do número de casos de gripe e covid-19 no Brasil e no mundo. É importante ressaltar que mais de 90% das operações da companhia estão funcionando normalmente e que os Clientes impactados estão sendo notificados das alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebendo toda a assistência necessária conforme prevê a resolução 400 da Anac. "







*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira