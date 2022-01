Aeroporto de Confins tem 40 voos cancelados por aumento de casos COVID-19

As atividades das companhias aéreas no aeroporto de Confins continuam funcionando normalmente (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Dos voos cancelados, 21 chegariam ao terminal de Confins e 19 decolaram do aeroporto. As viagens eram das companhias aéreas Latam e Azul.





Em nota, a BH Airport confirma que as empresas decidiram suspender essas atividades após "aumento dos casos de COVID-19 e influenza em tripulantes”.





Os slots das empresas continuam operando normalmente.





Nesta segunda-feira, a Latam cancelou os voos Congonhas (SP)-Confins; Confins-Congonhas (SP); Santos Dumont (RJ)-Confins e Confins com destino a Santos Dumont. Os códigos das viagens são LA3210, LA3213, LA4797 e LA3025, na ordem que foram citados.





Conforme a Latam, a empresa cancelou cerca de 1% dos “voos domésticos e internacionais programados pela companhia dentro e de/para o país durante todo o mês de janeiro”. Para saber a lista completa dos voos, acesse o site da companhia.

Procurada pela redação do Estado de Minas, a Azul não informou os voos cancelados no Aeroporto de Confins. “Não temos recortes por mercado”, afirmou a empresa.





“A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus tripulantes – casos esses que, em sua totalidade, apresentaram um quadro com sintomas leves - e tem acompanhado o crescimento do número de casos de gripe e COVID-19 no Brasil e no mundo”, esclarece a Azul em nota à imprensa.





No texto, a companhia de aviação informou que 10% das operações de janeiro foram canceladas e serão reprogramadas. Os clientes podem ligar no número do atendimento ao cliente para mais informações da viagem e assistência na troca da passagem.





Contato de atendimento ao cliente da Azul:





CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4003 1118

DEMAIS LOCALIDADES: 0800 887 1118

NO EXTERIOR: 4003 3255





Confira a nota a Azul





“A Azul informa que, por razões operacionais, alguns de seus voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados. A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus Tripulantes – casos esses que, em sua totalidade, apresentaram um quadro com sintomas leves - e tem acompanhado o crescimento do número de casos de gripe e covid-19 no Brasil e no mundo. É importante ressaltar que mais de 90% das operações da companhia estão funcionando normalmente e que os Clientes impactados estão sendo notificados das alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebendo toda a assistência necessária conforme prevê a resolução 400 da Anac”





