COVID-19: BH pode iniciar vacinação de crianças de 5 a 11 anos até segunda

BH tem 81,2% da população total imunizada com ao menos duas doses da vacina contra a COVID (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Se os lotes de vacina contra a COVID para crianças de 5 a 11 anos chegarem nesta quinta-feira (13/01) aos estados e caso o governo de Minas Gerais distribua os imunizantes aos municípios até sexta-feira (14), a vacinação pera essas faixas etárias em Belo Horizonte pode começar até a próxima segunda-feira (17).





Como protocolo, a Prefeitura de BH aguarda dois dias após o recebimento para aplicar as doses. Este tempo é considerado necessário para conferência e distribuição das doses aos locais de vacinação, e a convocação das crianças por idade depende do montante que chega à cidade.





Sendo assim, a vacinação poderia começar até no domingo (16). Contudo, por se tratar de um dia atípico de imunização na cidade, há possibilidade de a vacinação começar na segunda. A posição não é confirmada pela Prefeitura de BH, que aguarda a chegada da remessa para dar certeza de alguma ação. O mesmo é adotado pelo governo de Minas.





BH conta com 193 mil crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Quando forem convocadas, devem comparecer aos devidos postos de saúde acompanhadas de algum responsável, que precisa apresentar o cartão de vacina e um documento de identificação.





Segundo dados divulgados nessa terça-feira (11) pela prefeitura da capital mineira, BH tem 2.149.128 vacinados com a primeira dose (87,7% da população total da cidade), 1.987.505 com a segunda (81,2%) e 562.036 com doses de reforço ou adicionais (22,3%).



BH teve 7.117 mortes pela COVID-19 desde o início da pandemia, em março de 2020, 300.675 infecções e 289.046 recuperações - 4.512 pacientes seguem em acompanhamento.