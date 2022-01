Governo de Minas abre mais 122 leitos para tratamento de COVID

“Mesmo com a queda nos últimos meses do ano passado, o estado manteve abertos mais de 2.100 leitos de UTI. Neste momento, com a demanda causada pela variante ômicron, o Governo de Minas está abrindo mais leitos em Belo Horizonte, onde a ocupação está mais alta”, afirmou o governador Romeu Zema (novo), em entrevista coletiva nesta quarta-feira (27/1).

Além dos novos leitos, o governo mineiro vai destinar R$ 47,4 milhões para o custeio das ações e serviços de saúde em unidades hospitalares de todas as regiões do estado. Ainda serão distribuídos, na próxima semana, cerca de 1,5 milhão de testes rápidos para a detecção do coronavírus.

“Se as pessoas não tiverem consciência, a situação não vai ser resolvida. Nós já aplicamos mais de 37 milhões de doses, mas ainda temos muitas pessoas que não tomaram ou não completaram o seu ciclo de vacina. A dose de reforço é importantíssima. Fica cada vez mais provado que pessoas que estão sendo hospitalizadas com o quadro grave são pessoas que se recusaram a tomar a vacina ou não voltaram para receber as outras doses. Precisamos de mais responsabilidade e consciência das pessoas”, afirmou.

Os 102 novos leitos de enfermaria adulta serão abertos nos hospitais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) em Belo Horizonte. Dez leitos de UTI pediátrica foram abertos no Hospital João Paulo II, dedicado às crianças. Outros 10 leitos de terapia intensiva adulta serão instalados em demais unidades da capital mineira.